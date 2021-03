Wer als junger Mandatar in den Nationalrat einzieht, kann sich einige Jahre später in der Spitzenpolitik finden. Im Nationalrat haben sich auch junge Oberösterreicher profiliert und stehen vor Karriereschritten: Am 15. Mai wird Claudia Plakolm (26) zur Chefin der Jungen ÖVP gewählt, am 25. Juni erfolgt die Kür von Eva Maria Holzleitner (27) zur SP-Frauenchefin. Felix Eypeltauer (28) wurde als Neos-Spitzenkandidat in Oberösterreich bestätigt.