Begleitet von seiner in diesen Tagen hartnäckig verbreiteten Werbebotschaft ("Das Regierungsprgramm ist das Beste aus beiden Welten") hat sich Sebastian Kurz am Freitag im VP-Vorstand Rückenwind für sein türkis-grünes Projekt geholt. Der am Vortag präsentierte 326 Seiten starke Pakt wurde von den Länder- und Bündechefs sowie den weiteren Vorstandsmitgliedern ebenso einstimmig angenommen wie das Personalpaket.