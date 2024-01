Justizministerium: 2021 gab es 31 Weisungen

Nach der Enthaftung einer Klimaaktivistin wurde Justizministerin Alma Zadic (Grüne) Anfang Dezember von der ÖVP mit dem Vorwurf der politischen Intervention konfrontiert. Kritik vom Koalitionspartner kam auch, weil noch immer kein Weisungsbericht für 2022 vorgelegt wurde. Am Mittwoch veröffentlichte das Justizressort den Bericht für 2021.

Demnach gab es in diesem Jahr 31 Weisungen. Davon zielten 15 darauf ab, ein Verfahren einzuleiten, fortzusetzen oder konkrete Erhebungen durchzuführen. Je eine Weisung hatte zum Inhalt, ein Verfahren einzustellen, nicht einzuleiten oder die Anklage zurückzuziehen, eine andere Rechtsgrundlage anzuwenden bei grundsätzlich gleicher Zielrichtung und Rechtsmittel einzubringen bzw. Beschwerde zu erheben. Der Rest entfiel auf "Sonstiges". Knapp 55 Prozent der Weisungen betrafen die Wiener Ermittlungsbehörden, 16 Prozent die Oberstaatsanwaltschaft Graz, 19,5 Prozent Linz und knappe 10 Prozent Innsbruck.

Die im Bericht geprüften Verfahren gehen bis ins Jahr 2014 zurück und umfassen demnach viele Weisungen, die erteilt wurden, bevor Zadic Ministerin wurde. In den Berichten finden diese erst Niederschlag, sobald das jeweilige Verfahren abgeschlossen wurde.

Der Weisungsrat ist ein Beratungsgremium des Ministers in "clamorosen" (mit öffentlichem Interesse verbundenen) Fällen. Den Vorsitz führt der Generalprokurator. Inhaltlich reichen die Verfahren, in denen eine Weisung erteilt wurde, von mutmaßlich illegalen Geldflüssen über das Vergehen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung bis hin zum Verstoß gegen das Verbotsgesetz.

