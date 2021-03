Justizministerin Zadic meldet sich nach der Babypause zurück

Nach der Geburt ihres Sohnes am 6. Jänner hatte Zadic ihre Rückkehr angekündigt. Im März geht ihr Mann in Väterkarenz, teilte die Justizministerin damals mit. In ihrer Babypause hat sie Kogler (ebenfalls Grüne) vertreten. Am heutigen Dienstag laden die beiden Grünen-Politiker zu einer Pressekonferenz.

Der Livestream beginnt um 10.30 Uhr:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.