Justizdebatte: Kogler stellt sich hinter Korruptionsstaatsanwaltschaft

Er habe keine Anhaltspunkte für eine politische Schlagseite, erklärte der Grünen-Bundessprecher am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Zur einschlägigen Kritik von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wollte er sich nicht direkt äußern, da diese nur medial kolportiert wurde. Die dem ÖVP-Chef zugeschriebenen Zitate würde er aber nicht teilen.

Auch hält Kogler wenig davon, der Staatsanwaltschaft die Wirtschaftsagenden wieder wegzunehmen. Er selbst habe jedenfalls zur WKStA ein hervorragendes Verhältnis, "wenn es darum geht, deren Arbeitsbedingungen zu verbessern".

Die Vorgeschichte: Am 20. Jänner übte Kurz in einem Hintergrundgespräch vor rund 40 Journalisten (unter der Auflage der Nicht-Veröffentlichung) massive Kritik an den Ermittlungsmethoden der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Causa Casinos. Diese sei ein "rotes Netzwerk", gehe "gezielt gegen VP-Politiker vor" und spiele Akten an die Öffentlichkeit, zitierte zuletzt die Wochenzeitung "Falter", die sich auf Teilnehmer berief. Kurz habe sich vor allem auf die Ermittlungen gegen Ex-Finanzminister Hartwig Löger (VP) bezogen.

"So sicher nicht formuluert"

Im Kanzler-Büro wollte man zunächst diesen "Meinungsbeitrag" nicht näher kommentieren. Später erklärte Kurz im ORF, er habe das "so sicher nicht" formuliert. Nachdem die Präsidentin der Vereinigung der Staatsanwälte, Cornelia Koller, von einem "Angriff auf den Rechtsstaat" gesprochen hatte, sprach Kurz am Donnerstag eine Einladung zur Aussprache aus. Am Montag kommen Standesvertreter von Staatsanwälten und Richtern zu einem Runden Tisch zu "Defiziten und Verbesserungspotenzialen" zusammen.

WKStA weist Vorwruf zurück

Dabei sollen mehrere Punkte besprochen werden. Etwa, wie man insbesondere "im sensiblen Bereich der Korruptionsstaatsanwaltschaft" parteipolitische Besetzungen verhindern könne. Ein Vorwurf, den die WKStA am Donnerstag entschieden zurückwies. Deren Leiterin, Ilse Vrabl-Sanda, sei weder Mitglied einer Partei, noch habe sie ein Naheverhältnis zu einer solchen, hieß es: "Wir verwahren uns gegen unsubstanziierte, öffentliche Spekulationen, die den Vorwurf der Verletzung des Amtsgeheimnisses und den Anschein parteipolitischen Handelns in den Raum stellen."

