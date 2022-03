Justiz: Zadic soll "reinen Tisch" machen

Zuletzt veröffentlichte Chatprotokolle und Aussagen im ÖVP-Untersuchungsausschuss veranlassten die Initiatoren des Rechtsstaats- und Antikorruptionsvolksbegehrens, deutliche Forderungen an Justizministerin Alma Zadic (Grüne) zu richten. Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, sei "keinen Tag länger tragbar", sagte am Sonntag Martin Kreutner, ehemaliger Chef der Internationalen Antikorruptionsakademie. Er schade dem Vertrauen in die Justiz und dem Ansehen der Beamtenschaft massiv. Zadic sei dringend gefordert, "reinen Tisch" zu machen.

Wie berichtet, gibt es Nachrichten zwischen dem mittlerweile suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek und Fuchs, in denen sich die beiden über die Observation eines Mitarbeiters der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) unterhalten hatten.

WKStA-Chefin Ilse-Maria Vrabl-Sanda hatte am Freitagabend ebenso Konsequenzen gefordert. Sie verlangte eine "sichtbare rigorose Aufarbeitung". Die Justiz könne und dürfe hier nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Die Chats zeigten ein "außerordentlich schockierendes Agieren der Dienst- und Fachaufsicht". Es bedürfe einer umfänglichen Aufarbeitung als deutliches Signal nach innen und außen.

Karmasin-Projekt wird geprüft

Eine weitere Facette rund um die in Untersuchungshaft sitzende Meinungsforscherin und Ex-VP-Familienministerin Sophie Karmasin (für die die Unschuldsvermutung gilt) wurde am Wochenende bekannt.

Das Wirtschaftsministerium lässt das Projekt "Leitbild", das vom Institut Karmasin Research & Identity begleitet wurde, von der Internen Revision prüfen. Laut "Falter" soll das Projekt rund 126.000 Euro Steuergeld gekostet haben, der Output sei aber lediglich eine DIN-A4-Seite gewesen. Das stellt das Wirtschaftsministerium aber in Abrede. Der Leitbildprozess sei über zwei Jahre gelaufen. Die Langversion der Leitbildpräsentation umfasse 32 Seiten.