Die Bundesregierung bringt am Freitag im Nationalrat den Antrag zur Abschaffung der abschlagsfreien Hacklerregelung und zur Einführung des „Frühstarterbonus“ ein. Was bisher nicht bekannt ist: Auch Kürzungen bei der ersten Pensionsanpassung von Jungrentnern finden sich in dem Abänderungsantrag.