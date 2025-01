Journalismus darf vieles sein, nur nicht langweilig

Was in der Rückschau auf 40 Jahre im Journalismus daher bleibt, ist die volle Überzeugung, dass es ohne gute Regionalmedien nicht geht. In den USA gibt es zahlreiche Zeitungswüsten, in Studien wurde belegt, wie mit dem Verschwinden der Regionalzeitung die Bereitschaft zum Wählen erodiert und dazu auch das Vertrauen in das System.Geblieben ist, dass Schreiben mitunter eine Qual sein kann. Nur der Leser soll davon nichts merken.