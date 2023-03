Am Sonntag wählt Kärnten. Das südlichste Bundesland war einst die politische Bühne von Jörg Haider. Auch heute unterscheidet sich Kärnten in mancher Hinsicht vom Rest Österreichs. Die OÖNachrichten haben dazu die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle, die in Klagenfurt an der Fachhochschule Kärnten unterrichtet, zum Interview gebeten.