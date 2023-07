JKU-Wissenschafter warnen vor EU-Plänen zur "Chat Control"

Die Pläne sind nach wie vor am Tisch: Zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch hat die EU-Kommission einen Gesetzesentwurf zur "Chat Control" vorgestellt.

Demnach soll eine automatische, anlasslose und verdachtsunabhängige Überwachung von Kommunikationskanälen (darunter verschlüsselte Messengerdienste wie WhatsApp, Signal oder Threema) zur Erkennung von kinderpornografischem oder terroristischem Material verpflichtend eingeführt werden. Zuletzt wurde auch eine Ausweitung auf Audiokommunikation diskutiert. Während Deutschland und Österreich sich bisher skeptisch dazu zeigen, unterstützen andere Mitgliedsländer, darunter das aktuelle EU-Vorsitzland Spanien, die Bestrebungen.

In einem offenen Brief warnt nun eine Reihe hochkarätiger Wissenschafter aus Österreich - darunter die JKU-Professoren Rene Mayrhofer, Sepp Hochreiter, Bernhard Nessler (alle IT) sowie Alois Birklbauer (Rechtswissenschaften) - vor diesem Gesetzesentwurf. Weder sei der aktuelle Vorschlag zur Chat-Control-Gesetzgebung technisch vernünftig noch sei er grundrechtskonform. "Der Chat-Control-Vorstoß bringt deutlich größere Gefahren für die breite Bevölkerung als mögliche Verbesserung für Betroffene und ist daher abzulehnen", heißt es im offenen Brief.

Download zum Artikel Offener Brief zur Machbarkeit von “Chat Control” PDF-Datei vom 06.07.2023 (115,22 KB) PDF öffnen

Sichere Messenger wie Signal, Threema und WhatsApp hätten bereits angekündigt, Client-Scanner nicht zu implementieren, sondern sich aus den entsprechenden Regionen zurückzuziehen.

Mehr Sicherheit brächte das nicht. Kriminelle würden danach schlicht auf "nicht-konforme" Messenger-Dienste ausweichen, schreiben die Wissenschafter. "Das heißt: Die breite Bevölkerung wird der Überwachung unterworfen sein", sagt der JKU-Professor und IT-Sicherheitsexperte Rene Mayrhofer im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Die Kriminellen, die wissen, wie sie das umgehen können, nicht."

Auch rechtlich sei der Vorstoß "höchst problematisch", der Eingriff in die Grundrechte sei "überbordend". Die Pläne würden die Tür für grundlegende Überwachungsmaßnahmen öffnen. Das könnte auch "Menschen, die sich politisch kritisch betätigen, in den Fokus krimineller Verfolgung rücken", steht im offenen Brief. "Die dadurch ermöglichte starke Beschneidung politisch kritischer Betätigung hindert die Weiterentwicklung der Demokratie und birgt die Gefahr der Förderung radikalisierter Untergrundbewegungen."

Bestehende Möglichkeiten stärken

Viel sinnvoller wäre aus Sicht der Wissenschafter daher, bereits vorhandene Potenziale zur Meldung problematischen Materials weiter zu stärken - zum Beispiel via anonymer Einmeldemöglichkeiten. Auch bestehende Möglichkeiten der Strafverfolgung wie Überwachung von sozialen Medien oder offenen Chatgruppen sowie die gesetzlich vorgesehene Analyse von Smartphones entsprechend Verdächtiger sollten weiterhin genutzt werden. "Diese Verfahren lieferten auch bisher bereits verlässlichere Ergebnisse als eine durch Chat Control zu erwartende Überlast an automatischen Falschmeldungen", heißt es im offenen Brief.

Die Wissenschafter haben ihren offenen Brief sowohl an Entscheidungsträger in der EU als auch in Österreich (zum Beispiel Innenminister Gerhard Karner und Staatssekretär Florian Tursky) gesandt. Das solle auch eine zusätzliche Unterstützung für die skeptische Haltung Österreich zum Chat Control-Vorstoß sein, sagt Mayrhofer.

Ablehnung auch gegen "Bundestrojaner"

Skeptisch zeigt sich Mayrhofer freilich auch zur in Österreich neuerlich erhobenen Forderung nach einer Ausweitung der digitalen Überwachungsmöglichkeiten in Messengerdiensten mit Hilfe von "Bundestrojanern". Entsprechenden Plänen habe der Verfassungsgerichtshof bereits einmal mit gutem Grund einen Riegel vorgeschoben, sagt Mayrhofer.

Autor Markus Staudinger Leitender Redakteur, stv. Ressortleitung Politik Markus Staudinger