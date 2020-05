Jetzt live: Wer zum Ibiza-U-Ausschuss geladen ist

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus sollen gleich zu Beginn des Ibiza-Untersuchungsausschusses einvernommen werden. Die beiden Protagonisten der Ibiza-Affäre werden eine Ladung für den ersten der Befragungstage am 4. Juni erhalten. Wer sonst noch befragt wird, geben SPÖ und NEOS am Dienstagvormittag in einer Pressekonferenz bekannt. Wir übertragen live ab 10 Uhr.

Insgesamt 26 Termine sind für das Jahr 2020 vorgesehen, die Ladungssitzung soll Mitte Mai stattfinden. Begonnen dürfte mit den Einvernahmen der Zeugen am 4. Juni werden. Neun weitere Sitzungen sind bis zur Sommerpause weiters geplant. Danach soll der Ausschuss seine Arbeit wieder am 9. September aufnehmen und bis zum 3. Dezember fortführen. Die 16 ausständigen Termine für das Jahr 2021 sollen bis spätestens Ende Oktober 2020 vereinbart werden.

