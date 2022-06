"Jetzt ist die Zeit gekommen"

Spätestens seit seinem 70. Geburtstag, den der an einem 29. Februar geborene Hermann Schützenhöfer heuer mangels Schaltjahr vorverlegt gefeiert hat, brodelte in Graz die Gerüchteküche um den Abgang. Am Freitag beendete der steirische Landeshauptmann (VP) die Spekulationen und kündigte die Amtsübergabe an den bisherigen Kulturlandesrat Christopher Drexler für 4. Juli an.