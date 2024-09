Jeder Vierte wählt in Oberösterreich per Brief

Das Wählen per Brief wird immer beliebter. In Oberösterreich gibt bereits jeder Vierte seine Stimme auf diesem Weg ab, bundesweit werden bei knapp 6,4 Millionen Wahlberechtigten 20 Prozent Briefwähler erwartet. In unserem Bundesland – hier sind rund 1,1 Millionen Menschen am Sonntag wahlberechtigt – wurden mit Stand gestern, 12 Uhr, 254.500 Wahlkarten ausgestellt. Diese Zahl könnte noch steigen. Heute, Mittwoch, endet die Frist für die schriftliche Beantragung. Wer seine Wahlkarte