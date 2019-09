Jeder vierte Schüler spricht eine andere Umgangssprache als Deutsch

Als 2010 der erste Integrationsbericht präsentiert wurde, lebten in Österreich rund 1,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Nun sind es mehr als zwei Millionen. Mittlerweile hat beinahe jeder Vierte in Österreich Migrationshintergrund (23,3 Prozent). Wie die Lebenssituation dieser Menschen ist und wie es um die Integration steht, das untersucht der jährlich vom unabhängigen Expertenrat vorgestellte Bericht. Der aktuelle zeigt: Es gibt noch viel zu tun.

Das beginnt schon an den Schulen. Österreichweit ist der Anteil ausländischer Schüler mit 15,5 Prozent vergleichsweise gering – trotz in allen Bundesländern vorhandener Schulen mit viel höherem Anteil. Im Bundesschnitt weitaus höher ist der Anteil jener Schüler, die eine andere Umgangssprache als Deutsch haben – die also bei der Schuleinschreibung angeben, im Alltag nicht Deutsch zu sprechen. Österreichweit liegt der Anteil bei 26 Prozent, in Wien spricht jeder zweite Schüler eine andere Umgangssprache, und auch in Oberösterreich hat jeder vierte Volksschüler und mehr als jeder vierte Mittelschüler nicht Deutsch als Umgangssprache.

Auffallend ist, dass sich selbst Schüler, die hier geboren sind, Deutsch kaum als Umgangssprache aneignen: 77 Prozent der Schüler mit Migrationshintergrund erster Generation geben eine andere Sprache an, aber auch 73 Prozent der zweiten Generation. Im EU-Schnitt sinkt der Anteil von der ersten zur zweiten Generation von 60 auf 40 Prozent.

Mehr Förderung am Nachmittag

Für Gudrun Biffl, Mitglied des Expertenrats und Professorin am Zentrum für Migration der Donau-Uni Krems, ist das eine große Herausforderung. Neben Deutschförderklassen brauche es "mehr außerschulische Angebote", sagt sie. Nachmittagsförderung statt Nachmittagsbetreuung wäre ein Weg, gezielte Jugendarbeit in den Communitys ein weiterer, denn "die Eltern müssen begreifen, dass Deutsch ein Vehikel für ein besseres Leben ihrer Kinder ist", so Biffl.

"Positive Signale" auf ein "Ankommen der Migranten in den Regelstrukturen" sieht die Leiterin des Expertenrats, Katharina Pabel von der Linzer Kepler-Uni, am Arbeitsmarkt. 53 Prozent der seit 2011 zugewanderten Asylwerber sind nun erwerbstätig, "das muss uns erst einmal jemand in Europa nachmachen", sagt auch Biffl.

Insgesamt stellen Migranten 23 Prozent aller Erwerbstätigen. Unterrepräsentiert sind aber zugewanderte Frauen. Niedrig ist trotz Anstiegs zwischen 2017 und 2018 auch die Erwerbsbeteiligung von Migranten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Hier fordern die Experten weitere Qualifizierungsmaßnahmen. Positive Entwicklungen gibt es bei den Wertekursen: Die Frauenbeteiligung ist stark gestiegen, auf 45,3 Prozent.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at