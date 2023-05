Jeder fünfte Asylwerber wurde bereits in anderem Land registriert

Von den 112.272 Asylwerbern, die im vergangenen Jahr in Österreich einen Antrag gestellt haben, wurden 24.717 – das sind 22 Prozent – bereits zuvor in einem anderen Land erfasst. Das zeigen die Zahlen aus der Eurodac-Datenbank, die dem Innenministerium vorliegen, berichtete die "Wiener Zeitung" gestern.

Sobald Asylwerber erfasst werden oder einen Antrag stellen, werden sie in die Eurodac-Datenbank eingetragen. Dadurch soll verhindert werden, dass eine Person in mehreren Staaten Asylanträge stellt. Neben den EU-Staaten sammelt das Netzwerk auch die Daten aus Island, Großbritannien, Norwegen, Liechtenstein und der Schweiz.

Der Großteil der 24.717 Mehrfach-Anträge des vergangenen Jahres wurde in Bulgarien (9605) und Griechenland (7896) bearbeitet, dahinter liegen Deutschland und Rumänien mit je 1500. Mit 22 Prozent ist der Anteil dieser Anträge allerdings deutlich niedriger als in den Jahren zuvor. So wurden im Jahr 2021 knapp 40.000 Asylanträge gestellt, wovon etwa 37 Prozent bereits in einem anderen Land erfasst waren. 2020 waren es knapp 15.000 Asylanträge und 32 Prozent.

Kritik von Kickl

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl stellte sich in Reaktion auf die Veröffentlichung der Zahlen die Frage, warum sich das Innenministerium nicht an die Dublin-Regel halte und "diese Asylwerber nicht in jenes Land bringt, wo sie erstmals aufgeschlagen sind".

Dieser Umstand beweise einmal mehr, "dass die Menschen gezielt nach Österreich wollen, weil es hier weit bessere Sozialleistungen gibt als in Griechenland oder Bulgarien." Kritik übte er auch an Innenminister Gerhard Karner (VP) und dem weiter geltenden Abschiebestopp nach Syrien. In Syrien seien die "geltenden Menschenrechtsstandards" nicht gegeben, um dorthin abzuschieben, hieß es gestern aus dem Innenministerium. Die Lage werde vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) erst dann neu bewertet, "sobald es zu einer wesentlichen, dauerhaften Veränderung in Syrien kommt".

