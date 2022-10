"Jede Wahl war schön, nur 2016 war richtig unangenehm"

25 Wahlereignisse hat Robert Stein geleitet: Nationalrats-, Präsidentschafts- und Europawahlen, Volksbgehren und Volksbefragungen. Die Hofburg-Wahl am Sonntag war seine letzte. Der "Herr der Wahlurne" geht in Pension. Wenn Alexander Van der Bellen am 26. Jänner seine zweite Amtszeit antritt, hat Stein noch gut einen Monat Zeit, die Geschäfte zu übergeben.