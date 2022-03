Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab (VP) über den Frauentag, den Ukraine-Krieg und die Regierungszusammenarbeit. OÖNachrichten: Was bedeutet Ihnen der heutige Internationale Frauentag? Susanne Raab: An diesem Tag richte ich meinen Blick immer auf die Gleichstellung von Frauen und Männern auf der ganzen Welt. Es gibt Länder, in denen Frauen überhaupt keine Rechte haben, nicht entscheiden dürfen, wen sie heiraten oder welchen Beruf sie ergreifen, und wie Objekte behandelt werden. Ich