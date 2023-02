Jahrestag: Solidaritätsnoten für die Ukraine und eine Schelte für Kickl

"Wir stehen an Ihrer Seite, solange es nötig ist." Auf diese Solidaritätsbekundung für die Menschen in der Ukraine ließ sich am Freitag eine über Twitter verbreitete Videobotschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Jahrestag des russischen Überfalls zusammenfassen. Österreich werde weiterhin sein "Bestes tun, um das Leid des ukrainischen Volkes zu lindern und um die Ukraine auf ihrem europäischen Weg zu begleiten".

Seitens der Bundesregierung gab es von Alexander Schallenberg (VP) ebenfalls per Video fast wortgleiche Bekenntnisse. Gleichzeitig forderte der Außenminister von Russland "den bedingungslosen Rückzug der Truppen und die Wiederherstellung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine". Denn: "Es liegt in Putins Händen, diesen Krieg heute zu beenden."

Neutralitätsdebatte

Im Nationalrat musste sich Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) einer von den Neos angezogenen Neutralitätsdebatte stellen. Die Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger warf der Regierung anhaltende Energieabhängigkeit von Russland vor. Österreich habe seit Kriegsbeginn bei 600 Millionen Euro an Hilfsleistungen für die Ukraine "sieben Milliarden Euro für russisches Gas" ausgegeben. Meinl-Reisinger forderte außerdem eine offene Debatte über Österreichs Sicherheitsstrategie. Denn "ein versteinertes Verständnis von Neutralität schützt uns nicht".

Letztere verteidigte der Kanzler einmal mehr. Die Neutralität sei "gelebte Friedenspolitik". Ihr sei zu danken, dass sich in Wien von der UNO abwärts "52 internationale Organisation angesiedelt" hätten. Der Darstellung von Meinl-Reisinger und SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner, wonach Österreich zu 70 Prozent von russischem Gas abhängig sei, widersprach Nehammer. Er ging von 50 Prozent und 80 Prozent vor dem Krieg aus.

Von der Galerie aus konnten danach der ukrainische Botschafter Vasyl Kymynez oder die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja verfolgen, wie Herbert Kickl mit seinen Ansichten die lautesten Debatten inklusive mehrerer Ordnungsrufe auslöste. Für den FP-Obmann sind "beide Seiten", also der Westen und Russland, schuld an dem Angriffskrieg in der Ukraine. Kickl sprach von einer langen Vorgeschichte der Provokationen durch die USA und die NATO. Wegen der "völlig falschen Strategie" habe die Regierung danach den Schaden für die Österreicher maximiert.

"Verlängerter Arm Putins"

Nicht die Sanktionen seien der Grund für die Inflation, sondern der Krieg, konterte Grüne-Klubobfrau Sigrid Maurer. Reinhold Lopatka (VP) erklärte Kickl zum "verlängerten Arm Putins" und zog Parallelen zum tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow. Helmut Brandstätter fühlte sich durch die Argumentation des FP-Obmanns an Adolf Hitler erinnert. Für beide Abgeordnete, aber auch für Kickl wegen einer Beleidigung, gab es Ordnungsrufe.

Weitgehende Einigkeit gab es in der Debatte um die Neutralität. An deren Fortbestand wollen neben der Koalition auch SPÖ und FPÖ nicht rütteln.

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer