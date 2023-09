Israels Präsident in Österreich: Beziehungen so gut wie nie

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat gestern seinen israelischen Amtskollegen Isaac Herzog zu einem offiziellen Staatsbesuch in Wien empfangen. Nach dem Abschreiten der Ehrengarde im Burghof legten die beiden Staatsoberhäupter im Ostarrichi-Park an der Shoah-Namensmauer zu Ehren der im Holocaust ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich einen Kranz nieder. 65.000 Menschen wurden nach 1938 in fremden Ghettos oder in Vernichtungslagern umgebracht.

"Die Narben sind tief", erinnerte Herzog an den Holocaust. Er lobte den "kompromisslosen Kampf gegen Antisemitismus" der österreichischen Regierung, der Beispiel für andere Länder sein solle. Van der Bellen bekräftigte: Die Verfolgung und Vertreibung zehntausender Juden aus Österreich "können und wollen wir nicht vergessen".

Beide lobten die bilateralen Beziehungen als so gut wie nie zuvor. Durch eine vereinbarte strategische Partnerschaft würden diese weiter intensiviert. Israel könne Österreich im Bereich Innovation, Forschung und Technologie noch vieles lehren, sagte Van der Bellen, der auch anmerkte, dass Wien unter den Top-Fünf-Destinationen für israelische Touristen sei.

Gewachsen ist in den vergangenen vier Jahren die Zahl der israelisch-österreichischen Doppelstaatsbürgerschaften. Seit 2019 können direkte Nachfahren von NS-Opfern den österreichischen Pass beantragen. Von den 23.000 Neo-Staatsbürgern ist die Hälfte unter 35 Jahre alt.

Van der Bellen und Herzog sprachen aber auch über aktuelle Themen. Zu den Abraham Accords, den Normalisierungsabkommen Israels mit arabischen Ländern, sagte Herzog, er glaube, dass es "noch weitere Abkommen geben wird". Gleichzeitig verschärfe sich die sicherheitspolitische Bedrohung Israels durch das iranische Atomprogramm. Herzog sprach von "dramatischen Zeiten. Wir sind an einer Schwelle." Den Streit um die Justizreform durch die ultrarechte Regierung um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in seinem Land erwähnte Herzog jedoch nicht.

Van der Bellen erklärte, die israelischen Sorgen im Hinblick auf den Iran und die Hisbollah zu teilen. Die Entwicklung und der Erwerb von Atomwaffen durch Teheran seien zu verhindern. Außerdem betonte er, dass Österreich weiterhin an der Zweistaatenlösung festhalte. Zum Abschluss stattete Herzog in Begleitung seiner Frau Michal Vertretern und Einrichtungen der jüdischen Gemeinde in Österreich einen Besuch ab.

