Irritationen nach Schallenbergs erstem Auftritt

LINZ/WIEN. "Nein, das ist auf Dauer." Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (VP) gab schon am Sonntagabend recht deutlich zu verstehen, dass man in der Volkspartei Alexander Schallenberg nicht als Interimskanzler sieht, der nur die Stellung hält, bis Sebastian Kurz vielleicht wieder zurückkehren kann. Schallenberg werde ein eigenes Profil entwickeln, so Schützenhöfer.

Entsprechend irritiert war man gestern in den ÖVP-Landesparteien nach dem ersten öffentlichen Auftritt Schallenbergs, in dem er Kurz forciert seine Loyalität in Aussicht stellte und noch dazu die Kurz-Formulierung von den "falschen Vorwürfen" der Korruptionsstaatsanwaltschaft aufnahm. "Das ist genau das, was wir jetzt nicht brauchen – eigentlich sollten wir bestrebt sein, das ganze Thema herunterzufahren. Das haben wir uns auch von Schallenberg erwartet", sagte ein ÖVP-Landespolitiker im Gespräch mit den OÖNachrichten. Schützenhöfer selbst sprach Sonntagabend im ORF auch von Druck, den man an der Parteibasis nach den neuen juristischen Vorwürfen gegen Kurz und seine Freunde gespürt habe. Ähnlich seien auch die Rückmeldungen in Oberösterreich in den vergangenen Tagen gewesen, hieß es aus der Landes-ÖVP.

Die Ansage von Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer, wonach Kurz in dieser Legislaturperiode sicher nicht mehr als Kanzler in die Regierung zurückkehren werde, wird in den mächtigen schwarzen Landesparteien kaum in Zweifel gezogen. Man sei sich bewusst, dass mögliche neue Chatnachrichten und das laufende Strafverfahren ein permanentes Damoklesschwert für Kurz bedeuten. In dieser Situation könne er auch im Falle einer Neuwahl nicht Spitzenkandidat für die ÖVP sein.

Dass die einflussreichen schwarzen Landeshauptleute den Druck auf Kurz so weit erhöht haben, dass dieser dann doch den Rückzug gewählt hat, hat auch mit den Parallelgesprächen der anderen vier Parlamentsparteien zu tun. Dort zeichnete sich ein Regierungsbündnis gegen die ÖVP nach einem Misstrauensantrag gegen Kurz ab. Das sollte auf jeden Fall verhindert werden, weil dann in einigen VP-regierten Ländern große Projekte ins Wackeln gekommen wären – unter anderem in Oberösterreich die geplante neue Digitaluniversität. (wb)