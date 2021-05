Inzidenz unter 40, weniger als 500 Spitalspatienten

Passend zur Bekanntgabe des weiteren Öffnungsplans ist die Zahl der Covid-Spitalspatienten am Freitag unter die Marke von 500 gesunken – erstmals seit 6. Oktober, also seit fast acht Monaten. 478 Personen mit Covid waren in einem Krankenhaus in Österreich, um 34 weniger als einen Tag davor. Die Zahl der Intensivpatienten ging um 24 auf 175 zurück.

Die Sieben-Tage-Inzidenz rutschte unter die Marke von 40 – Stand Freitagnachmittag waren es 39,8 neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Innen- und Gesundheitsministerium registrierten am Freitag 541 Corona-Neuinfektionen und 15 weitere Todesfälle. Insgesamt sind bisher 10.588 Personen in Österreich im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Die grundsätzlich gute Entwicklung bei den Corona-Zahlen zeigt sich auch auf der Corona-Ampel. Die Ampelkommission hat bei ihrer Sitzung am Donnerstagabend den Gesamtstaat Österreich auf Gelb (mittleres Risiko) geschaltet. Nur Tirol und Vorarlberg bleiben orange (hohes Risiko). Eingeführt wurde eine neue Farbe, nämlich Gelbgrün (geringes Risiko). Grün gibt es auch noch, das steht aber nicht mehr für geringes Risiko, sondern für sehr geringes Risiko.

Gelbgrün ist seit Donnerstag das Burgenland. Gelb sind alle anderen Bundesländer inklusive Oberösterreich. Kein Bundesland ist mehr auf Rot (sehr hohes Risiko) gestellt, und noch keines ist grün.

Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses bisher 3.500.289 Menschen zumindest eine Corona-Impfung bekommen: Das sind 39,3 Prozent der Bevölkerung. 1.395.193 Personen und somit 15,7 Prozent der Österreicher sind bereits voll immunisiert.

Die Durchimpfungsrate (Erstgeimpfte) ist Stand Freitag im Burgenland mit 45,6 Prozent am höchsten, auch Tirol, Vorarlberg, Kärnten und Salzburg liegen über 40 Prozent, Wien bildet das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 35,4 Prozent. Oberösterreich liegt bei 38,1 Prozent.

Sehr gering ist mittlerweile der Anteil der über 65-Jährigen an den Corona-Infizierten in Österreich. Nur sieben Prozent der Infektionen der vergangenen Woche entfielen auf diese Gruppe, die den höchsten Grad an Impfungen aufweist.