Interims-Kanzler wird am Mittwoch bekanntgegeben

Wer es wird, soll am Mittwoch bekanntgegeben werden. Beste Chancen sollen nach Medienberichten Außenminister Alexander Schallenberg oder Verfassungsministerin Karoline Edstadler (beide ÖVP) haben. Am Dienstag wollte man sich in der Präsidentschaftskanzlei dazu aber nicht äußern. Der scheidende Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird sein Amt am Freitag zurücklegen.

In den Büros von Schallenberg und Edtstadler wollte man die Frage nach der interimistischen Kanzlerschaft auf Anfrage nicht kommentieren. Für Schallenberg würde sprechen, dass der Außenminister schon einmal die Funktion des Kanzlers bekleidet hat: Er übernahm (nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz) am 11. Oktober 2021 das Amt des Bundeskanzlers und trat dann am 2. Dezember – nachdem Kurz auch als ÖVP-Obmann abdankte – für Karl Nehammer wieder zur Seite, der tags darauf als ÖVP-Chef und Bundeskanzler designiert wurde.

