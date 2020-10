Intensivmediziner: "Kein Grund zur Entwarnung"

Es sei zu begrüßen, dass die "Frage der intensivmedizinischen Ressourcen" eine wichtige Rolle in der Diskussion über das Coronavirus einnehme, sagt Klaus Markstaller, Präsident der Gesellschaft für Anästhesiologie, Radiologie und Intensivmedizin (ÖGARI), in einer gemeinsamen Erklärung intensivmedizinischer Fachgesellschaften des Landes. Die Ausbreitung des Virus sei aber noch immer "besorgniserregend", und: "Es gibt keinen Grund zur Entwarnung." Die Zahl der Patienten, die aufgrund einer Covid-Erkrankung im Spital behandelt werden müssen, steigt wieder. Rund 20 Prozent davon benötigen intensivmedizinische Behandlung (aktuell 97 Personen). Dieser Anteil sei seit Beginn der Pandemie unverändert. Auch deshalb, weil bisher keine großen "therapeutischen Durchbrüche" gelungen seien, so Markstaller. Durchschnittlich verbleiben die Patienten 14 Tage auf der Intensivstation. Entsprechend hoch sei die Ressourcenbelastung in den Krankenhäusern: "Entsprechend wichtig ist es, Anstrengungen zu unternehmen, um einen weiteren Anstieg zu verhindern."

Weitere Informationen über das Virus erwartet sich die Regierung von der bereits vierten Dunkelziffer-Studie, die Mitte November starten soll. Gleichzeitig beginnt die erste bundesweite Antikörperstudie, bei der untersucht werden soll, wie viele Menschen in Österreich dem Virus bereits einmal ausgesetzt waren. Durchgeführt wird die Untersuchung von Statistik Austria in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und der Medizin-Uni Wien. Die Teilnehmer werden zufällig ausgewählt und ab heute postalisch informiert.

