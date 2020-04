Intensivbetten: "Umdenken" beim Rechnungshof

Hintergrund: seit fast 20 Jahren fordert der RH in regelmäßigen Abständen die Zahl der Akutbetten, auch der Intensivbetten, in den heimischen Spitälern zu reduzieren. Immer wieder wurde auf milliardenschwere Einsparpotenziale hingewiesen und eingemahnt, die Zahl der Betten doch auf den EU-Durchschnitt herunterzufahren.

Befolgt wurden die Ratschläge nur ansatzweise. Im Dezember 2015 gab es zuletzt wieder einen RH-Bericht zu den Spitälern. Darin hieß es, Österreich habe im Jahr 2012 mit 546 aufgestellten Akutbetten je 100.000 Einwohner die im europäischen Vergleich höchste Akutbettendichte aufgewiesen. Der Staat werde definieren müssen, was ihm für die Versorgung der Bevölkerung besonders wichtig ist und was vorher nicht so gesehen wurde, sagt der RH jetzt.

