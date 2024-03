Integration von Ukrainern auf dem Arbeitsmarkt: AMS-Chef drängt auf Tempo

Der Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung, Andreas Achrainer, und AMS-Chef Johannes Kopf machen Druck für die bessere Integration von Ukraine-Vertriebenen in Österreich. Viele seien nicht am Arbeitsmarkt angekommen, es drohe die "Inaktivitätsfalle" und das "klassische Waiting-Dilemma", sagten sie in einer Pressekonferenz am Montag.

Zwischen 70.000 und 80.000 Vertriebene aus der Ukraine sind derzeit in Österreich, 48.000 davon sind im arbeitsfähigen Alter. Vollversichert am Arbeitsmarkt tätig sind davon aktuell 17.400 Personen. Weitere 3600 sind geringfügig beschäftigt. "Es gelingt mir nicht, wirklich zufrieden zu sein", sagte Kopf gestern über diese Zahlen.

Aufgegliedert nach Bundesländern unterscheidet sich die Beschäftigungsquote von Ukrainern deutlich. Während sie in Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg mehr als 60 Prozent beträgt, liegt sie in der Steiermark, Niederösterreich und dem Burgenland unter 30 Prozent. Der Bundesschnitt beträgt 37,9 Prozent.

Flüchtlinge aus der Ukraine: Ein Bild aus dem Erstaufnahmezentrum in Linz von März 2022 – mittlerweile haben viele von ihnen hier schon Fuß gefasst.

Oberösterreichs Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) führt die hohe Quote hierzulande auf den "konsequenten Kurs" von Integrationsangeboten (z. B. Deutschkurse) und -pflichten zurück. So haben vertriebene Ukrainer in Oberösterreich eine Bemühungspflicht. Diese beinhaltet, sich beim AMS vormerken zu lassen, an Jobbörsen teilzunehmen und gegebenenfalls eine Stelle anzunehmen. Andernfalls werden Grundversorgungsleistungen gekürzt.

Kopf und Achrainer nannten in ihrer Pressekonferenz am Montag neben Problemen der Sprachkenntnisse, der Kinderbetreuung und der Anrechnung von Ausbildungen den Föderalismus als eines der Hauptprobleme bei der Arbeitsmarkt-Integration von Ukrainern. So hätten Kärnten, Niederösterreich und Salzburg die Möglichkeit des flexiblen Zuverdiensts zur Grundversorgung bisher nicht umgesetzt.

Als weiteres Hemmnis nannte Achrainer den Vertriebenenstatus, der immer nur von März zu März um jeweils ein Jahr verlängert werde. Deshalb brauche es einen dauerhaften Aufenthaltstitel. Für diese Bleibeperspektive, sobald die Arbeitsmarktaufnahme für eine gewisse Zeit geschafft sei, sah Kopf positive Signale von der Bundesregierung.

