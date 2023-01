Innenministerium verzeichnet Rückgang bei Aufgriffen von Flüchtlingen

Seit Mitte Dezember bis zu den ersten Jännertagen sei ein Rückgang von 70 Prozent registriert worden, hieß es in einer Aussendung am Sonntag. Grund dafür sei das Ende der Visafreiheit für indische und tunesische Staatsbürger in Serbien.

"Schleppern Geschäftsgrundlage entzogen"

Durch das Ende der Visafreiheit in Serbien wurde den Schleppern ein Teil ihrer "Geschäftsgrundlage" entzogen, hieß es. Für eine Schleppung von Serbien weiter nach Österreich bezahlten Inder und Tunesier zwischen 2.000 bis 5.000 Euro. Im abgelaufenen Jahr gab es laut Ministerium aus diesen beiden Staaten mehr als 30.000 Asylanträge in Österreich.

Neben dem Ende der Visafreiheit verweist das Innenministerium auf die intensiven Kontrollen der Polizei, sowohl auf österreichischem Staatsgebiet als auch in Ungarn im Rahmen der Operation Fox. Die für Österreich relevanteste Route bleibe die östliche Mittelmeerroute, die über die Länder Türkei, Griechenland, Bulgarien, Nordmazedonien, Serbien, Rumänien, Ungarn nach Österreich führt. Ein Schutz der Außengrenzen sei daher essenziell.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bezeichnet das Ende der Visafreiheit als "wichtige Maßnahme um die Handlungsmöglichkeiten der organisierten Kriminalität" einzuschränken. "Gegen die Schleppermafia vorzugehen, heißt vor allem Menschenleben zu schützen und ein menschenverachtendes Geschäft zu bekämpfen", so Karner.

Eine "Mogelpackung" orten indes die Freiheitlichen. Die meisten der 100.000 Asylanträgen bis Ende November stammten von Afghanen und Syrern, argumentierte Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer in einer Aussendung. Und bei den Grenzkontrollen versuche Karner den Österreichern weiszumachen, dass damit illegale Einwanderer an der Einreise gehindert würden. Vielmehr habe der ÖVP-Innenminister die Polizisten aber zu "Fremdenführern in unser Asylsystem degradiert", so Amesbauer. Jeder illegale Einwanderer, der hierzulande einen Asylantrag gestellt hat und in einem anderen EU-Land aufgegriffen wird, könne gemäß Dublin-Regelung wieder nach Österreich zurückgeschickt werden.

