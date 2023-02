Initiative stellt Neutralität infrage

Othmar Karas, renommierter Europapolitiker der ÖVP, ist dabei, wie auch die ehemalige Höchstrichterin und Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss, später auch Nationalratsabgeordnete für die Neos, dazu die ehemaligen Verteidigungsminister Herbert Scheibner (FP) und Friedhelm Frischenschlager (früher FPÖ, jetzt Neos), aber auch Bankmanager Andreas Treichl, AMS-Chef Johannes Kopf, der Direktor der Diplomatischen Akademie, Emil Brix, der Schriftsteller Robert Menasse und noch viele andere, darunter Generäle des Heeres.

Sie alle kritisieren in einem offenen Brief die "Illusion, Österreich könne so bleiben, wie es ist, sich heraushalten und mit etwas mehr Geld für das Bundesheer das Auslangen finden". Das Bündnis an Unterzeichnern des Briefes fordert – wie bereits im Frühjahr 2022 – eine "Debatte ohne Scheuklappen" über die österreichische Neutralität.

"Österreich verdient die Wahrheit: Der jetzige Zustand ist unhaltbar und gefährlich. Wir bestehen deswegen weiterhin auf unseren Minimalforderungen: eine ernsthafte, gesamtstaatliche, ergebnisoffene Diskussion über die außen-, sicherheits- und verteidigungspolitische Zukunft Österreichs sowie die Verabschiedung einer neuen Sicherheitsdoktrin, die den geänderten Umständen Rechnung trägt", heißt es unter anderem in der öffentlichen Stellungnahme der Gruppe. Österreichs Sicherheitsposition werde international wahlweise belächelt oder als rückgratlos wahrgenommen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) widersprach dem Vorwurf, man verfolge keine weitblickende Strategie. Das Gegenteil sei der Fall, so Tanner, die militärische Neutralität sei aktuell "unabdingbar notwendig". "Wir sind uns schmerzlich bewusst, dass die Sicherheitsarchitektur Österreichs, aber auch Europas neu gedacht werden muss, und das machen wir auch", sagte Europaministerin Karoline Edtstadler (VP). Die Neutralität stellte Edtstadler aber nicht zur Diskussion.

