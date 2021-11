Informationsfreiheit: SPÖ macht Druck auf die Regierung

Außerdem beantragt die SPÖ die Archivierung der digitalen Kommunikation von Ministern. SPÖ-Verfassungssprecher und Ausschussvorsitzender Jörg Leichtfried übte im Vorfeld Kritik an der Säumigkeit der Regierung. "Seit 1,5 Jahren warten wir auf das von der ÖVP-Grün-Regierung versprochene Informationsfreiheitsgesetz. Es ist überfällig. Österreich ist Schlusslicht in Europa in Fragen staatlicher Transparenz", sagte Leichtfried zur APA. Die SPÖ hat deshalb das Gesetz zur Info-Freiheit im Verfassungsausschuss am 4. November auf die Tagesordnung gesetzt. "Verfassungsministerin Karoline Edstadler wird dann Gelegenheit haben, das Parlament über den Stand der Verhandlungen zu informieren", so Leichtfried.

SP-Antrag für Infofreiheits-Gesetz

Die SPÖ wird außerdem einen Antrag für ein Infofreiheits-Gesetz einbringen, auf das sich SPÖ und ÖVP mit den Bundesländern schon 2016 geeinigt haben - "das aber dann letzten Endes an der ÖVP gescheitert ist", wie Leichtfried erinnert. Parallel zum Ausbau der Informationsrechte für die Bürger sollen auch die Frage- und Kontrollrechte der Abgeordneten gestärkt werden, fordert die SPÖ.

Das Anfragerecht der Abgeordneten soll auch auf ausgegliederte Unternehmen ausgeweitet werden. Dabei soll das Unternehmen direkt über seinen Vorstand auskunftspflichtig sein. Die Frist für die Beantwortung von parlamentarischen Anfragen soll von 8 auf 4 Wochen verkürzt werden. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass Anfragebeantwortungen vom Verfassungsgerichtshof geprüft werden können. Also in groben Fällen soll der VfGH überprüfen, ob eine parlamentarische Anfrage des Nationalrats vom Minister ordnungsgemäß beantwortet wurde. Damit der VfGH mit Prüfanträgen nicht überlastet wird, soll diese Möglichkeit auf ein Prüfansuchen pro Jahr und pro Abgeordnetem beschränkt werden.

Verpflichtung zur Archivierung digitaler Kommunikation

Ein weiterer Antrag der SPÖ im kommenden Verfassungsausschuss betrifft das Bundesarchivgesetz. Die SPÖ will eine "Modernisierung des veralteten Archivgesetzes", sagt Leichtfried. Es soll ergänzt werden durch klare Regeln zur Archivierung der modernen digitalen Kommunikation. "Die Obersten Organe - dazu gehören auch Regierungsmitglieder - sollen verpflichtet werden zur Archivierung ihrer digitalen Kommunikation", so Leichtfried.