Infektionszahl, belastete Spitäler: "Vier entscheidende Wochen"

Eine erste Zwischenbilanz nach dem Ende des harten Lockdowns zogen am Donnerstag Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und Mediziner. Und abermals sah Anschober Österreich vor einer entscheidenden Zeitspanne im Kampf gegen die Corona-Pandemie stehen: Die nächsten vier Wochen bis Anfang Jänner würden "die wichtigsten" sein. Dann könne es "schrittweise besser" werden, sagte er im Hinblick auf den voraussichtlichen Beginn der Impfungen. Das war auch ein deutlicher Appell, die geltenden Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Drei Ziele für Lockdown

Drei Ziele habe der Lockdown gehabt: den Reproduktionsfaktor zu senken, jene Zahl, an wie viele Personen im Schnitt ein Corona-Infizierter das Virus weitergibt. Zweites Ziel: Die hohe Sieben-Tage-Inzidenz, die die Entwicklung der Ansteckungszahlen misst, musste gesenkt werden. Drittes, und laut Anschober wichtigstes Ziel: die Überlastung der Spitäler und der Intensivstationen zu verhindern.

Beim Reproduktionsfaktor wurde "das Ziel erreicht", so der Minister. Dieser betrug am 3. November, zu Beginn des "weichen" Lockdowns, noch 1,44 und liegt nun "relativ konstant" zwischen 0,81 und 0,84. Dies müsse zumindest "dauerhaft stabil" gehalten werden.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich "deutlich halbiert", sagte Anschober, sie ist aber nach wie vor höher als etwa in Deutschland. "Wir brauchen einen Einser vorne", definierte er ein weiteres Ziel, also bis Weihnachten deutlich unter einen Wert von 200 zu kommen. Bei den täglichen Neuinfektionen müsse das aktuelle Ziel sein, sie "dauerhaft in Richtung 1000 zu reduzieren".

Das Risiko, dass diese Zahlen "wieder explodieren", bestehe nach wie vor, warnte Anschober – eine solche Trendumkehr müsse verhindert werden, die Regierung würde in diesem Fall sofort eingreifen.

Beim wichtigsten Ziel, der Reduzierung der Zahl der Intensivpatienten in Österreichs Krankenhäusern, bestehe "die Schwere und Intensität der Aufgabe" weiterhin. 610 Intensivbetten in Österreich sind aktuell belegt, in den kommenden "wichtigsten vier Wochen in der Pandemie" sollen es unter 300 werden.

Die "absolute Katastrophe" wäre eine harte Triage gewesen, also dass Ärzte entscheiden müssen, wen sie intensivmedizinisch behandeln, sagte Klaus Markstaller, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI): "Wir haben befürchtet, dass so eine Situation auch in Österreich eintreten kann."

Das Gesundheitspersonal sei inzwischen "tatsächlich schwer belastet", bestätigte Bernd Lamprecht, Primar für Lungenheilkunde an der Linzer Kepler-Uniklinik (KUK), der per Video zugeschaltet war: "Dieser Zustand kann nicht über viele Monate aufrechterhalten werden. Die Überbrückung dieser Lage könne nur gelingen, wenn die Infektionszahlen moderat bleiben, warnte der Linzer Primar.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Rahmen" für Feiertage

Für die kommenden Feiertage werde es noch "neue Rahmenbedingungen" geben, die in einer Verordnung verankert würden, kündigte Anschober an. Nähere Details nannte er nicht. Auch nicht dazu, was Feiern zu Silvester betreffe, man wolle "im internationalen Gleichklang" vorgehen.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Heinz Steinbock Redakteur Innenpolitik h.steinbock@nachrichten.at