Inder stellten im Juli die größte Asylwerbergruppe

Innenminister Gerhard Karner (VP) sieht mit den Juli-Zahlen seine Aussage, wonach das Asylwesen "an der Grenze der Belastbarkeit" sei, bestätigt. 41.909 Männer und Frauen haben von Jänner bis Ende Juli heuer in Österreich um Asyl angesucht, im Vergleichszeitraum 2021 waren es nur rund 14.000.

Deutlich gestiegen sind die Anträge von Personen aus Indien: Mit 2113 stellten sie im Juli die größte Herkunftsgruppe, gefolgt von Afghanen (2018). Im gesamten heurigen Jahr gab es bisher 4135 Anträge von Menschen indischer Herkunft. Heuer wurde bisher keinem einzigen Inder Asyl gewährt, so Karner. Auch deshalb will er nun verstärkt in Ländern, aus denen aus seiner Sicht vor allem Wirtschaftsmigranten kämen, auf "Anti-Marketing" setzen: In Kampagnen soll eine Gegenerzählung zu den Versprechungen der Schlepper lanciert werden.

Relativieren muss man die heurigen Zahlen allerdings insofern, als 10.300 Menschen sich nach der Registrierung dem Verfahren gleich wieder entzogen haben – sie dürften Österreich nur als Transitland genutzt haben.

Ein Beispiel will sich Karner zudem an Dänemark nehmen, wo er vergangene Woche zu Besuch war: Dort kehren 90 Prozent der chancenlosen Asylwerber freiwillig in ihre Heimatländer zurück, in Österreich beträgt der Anteil 60 Prozent.

Handlungsbedarf sieht Karner auch, was die Teuerung in Österreich und deren gesellschaftliche Auswirkungen betrifft: Er appellierte an Gesellschaft und Parteien, einen "möglichst kühlen Kopf zu bewahren, um einen heißen Herbst zu verhindern".

Warnung vor "Querdenkern"

Neben der "latenten Bedrohung" des politischen Islam sieht Karner nämlich auch eine "wüste Querdenker-Szene", in der sich nun Extremisten von rechts und links träfen: "Manche haben sich von Corona-Leugnern zu Putin-Verstehern bewegt", warnte der Innenminister vor einem Spannungsfeld.