Die Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen VP-Politiker (siehe unten) und die daraus resultierenden Angriffe auf die Justiz haben die längste Zeit das Klima zwischen Kanzlerpartei und Opposition vergiftet. Doch mittlerweile dürfte der Konflikt mitten in der Koalition angekommen sein. Am Donnerstag hat sich Justizministerin Alma Zadic (Grüne) mit harscher Kritik via Twitter zu Wort gemeldet und "ein Ende dieser unsachlichen Angriffe" eingefordert.