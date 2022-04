In Österreich sinkt die Inzidenz weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich sinkt weiter: von 1861 am Sonntag auf 1742,1 Fälle pro 100.000 Einwohner gestern. Oberösterreich liegt mit 1689 weiter unter dem bundesweiten Schnitt.

In Oberösterreich wurden gestern 2025 Neuinfektionen gemeldet, 166 weniger als am Sonntag. Gestern waren 33.616 Oberösterreicher an Covid-19 erkrankt. Auf den Spitalsstationen war ein kleiner Anstieg zu verzeichnen. 350 Patienten mussten auf Normalpflegestationen behandelt werden, sechs mehr als am Sonntag. Zwei Personen mehr waren es auf den Intensivstationen, hier wurden 17 Patienten versorgt, bei ihnen sind 58,8 Prozent nicht vollständig immunisiert. Drei Todesfälle wurden vermeldet.

In Oberösterreich gilt aufgrund der AGES-Prognoseberechnung die Stufe 2. Das bedeutet, dass 52 Intensivbetten für Covid-Patienten und 198 Intensivbetten für andere Krankheitsbilder betrieben werden. In den 123 Altenheimen im Land wurden 479 Mitarbeiter und 565 Bewohner positiv getestet.