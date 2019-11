Die Nachricht vom rigorosen Sparkurs in der Bundes-SPÖ samt Kündigung von 27 Mitarbeitern schlug auch in den Landesorganisationen hohe Wellen. Zumal man davon aus den Medien erfahren habe, wie der burgenländische Landesgeschäftsführer Roland Fürst gestern in einer Pressekonferenz erwähnte.