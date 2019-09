In der Volkspartei schwindet nach der Spesenaffäre um Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache endgültig die Begeisterung für eine türkis-blaue Neuauflage. Die VP-Wahlkämpfer hatten in den vergangenen Wochen bereits viel Diskussionsbedarf mit ihren Bürgermeistern, die von den "Einzelfällen" in der FPÖ längst die Nase voll haben.