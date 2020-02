In der Berliner "Waschmaschine": Kurz und Merkel uneinig bei Migration

Es ist Tradition bei den Berlinern, den Prestigebauten ihrer Stadt mehr oder weniger freundliche Spitznamen zu geben. Also war Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) am Montag bei Angela Merkel zu Gast im wegen der optischen Ähnlichkeit als "Waschmaschine" bekannten Regierungsgebäude. Für Kurz war es der Antrittsbesuch als Chef einer türkis-grünen Koalition.

Der Farbenwechsel weg von der FPÖ, die auch in Merkel keine Freundin hatte, war auch zwischen ihr und Kurz beim Mittagessen mit Brathendl ein Thema. Schließlich hatte sich Österreichs Kanzler davor in einem Interview bereits "zur Wette verleiten lassen", wie er bei der gemeinsamen Pressekonferenz bestätigte, dass auch in Deutschland nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr eine Koalition von CDU/CSU mit den Grünen kommen würde.

Barrieren zu Grünen abgebaut

Merkel, die dann nicht mehr antreten will und noch einer wenig beliebten Großen Koalition vorsteht, blieb diplomatisch: Der Wähler müsse zunächst sprechen, aber man habe schon bei den Sondierungen 2017 Barrieren zu den Grünen und den Liberalen abgebaut.

Weitgehende Übereinstimmung gab es beim heiklen Thema Geld. Am 20. Februar sollen die verbleibenden 27 EU-Regierungschefs nach dem Brexit den Finanzrahmen der Union für die Jahre 2021 bis 2027 festlegen.

Die EU-Kommission sieht vor, dass jedes Land künftig 1,114 Prozent vom Bruttonationaleinkommen (BNE) abliefert – für Kurz ist das jenseits der Schmerzgrenze. Er will, dass sich die Union mit 1,0 Prozent bescheidet, und kündigte für Montagabend eine Konferenzschaltung mit anderen Nettozahlern an. In Merkel hat er eine Verbündete: "Bei uns steht derzeit 1,0 Prozent." Die Vetokeule wollte sie im Gegensatz zu anderen Regierungskollegen nicht schwingen, denn "wir haben ja alle das Interesse, dass ein Budget zustande kommt".

Vorsichtige Zusagen gab es von der Kanzlerin in der Transitfrage, die für Tirol so problematisch sei, weil über den Brenner vier Mal so viele Lkw wie über die kürzere Route durch die Schweiz rollen würden. Man bleibe für Lösungen im Gespräch, hieß es.

Wie so oft in der Vergangenheit war es die Migrationspolitik, die zwischen Kurz und Merkel vor allem Trennendes offenbarte. Das Reizwort heißt "Sophia", jenes Programm, mit dem die EU von 2015 bis 2019 Zehntausende Flüchtlinge aus Seenot vor der libyschen Küste gerettet und nach Europa gebracht hat. Zuletzt waren nur noch private Schiffe im Einsatz, weil man sich in der Union nicht auf eine Aufteilung der Flüchtlinge einigen konnte.

Für Merkel wäre es besser, wenn diese Militärmission wiederbelebt würde, weil dadurch auch das UNO-Waffenembargo gegen die libyschen Streitparteien besser zu kontrollieren sei. Für Kurz ist dieses Argument "nicht nachvollziehbar", weil er damit wieder einen größeren Flüchtlingsandrang befürchtet. Und das Embargo könne man auch von der Luft aus überwachen.

"Eine schwere Kiste"

Keine Gegenliebe von Kurz gab es auch für den Vorschlag einer Finanztransaktionssteuer des deutschen Finanzministers Olaf Scholz (SPD). Österreichs Kanzler sieht dabei Spekulanten, also jene, die man treffen wolle, verschont. Merkel räumte ein, dass dieses Langzeitprojekt wie viele in der EU "eine schwere Kiste" sei. Man werde aber jedenfalls weiterreden.

Für Kurz geht der deutsch-österreichische Dialog heute bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier weiter, mit dem ihn seit der gemeinsamen Zeit als Außenminister ein freundschaftliches Verhältnis verbindet. Zum Abschluss kann er bei CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer für sein türkis-grünes Projekt werben.

Konflikt wegen EU-Mission "Sophia"

In der Debatte um einen möglichen Neustart der EU-Marinemission „Sophia“ im Mittelmeer sind nicht nur Sebastian Kurz (VP) und Angela Merkel (CDU) uneinig. Die Frage führt auch zu einem Konflikt in Österreichs türkis-grüner Bundesregierung.

Sozialminister Rudi Anschober (Grüne) ist für die Wiederaufnahme des staatlichen Einsatzes, um Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten. Man dürfe die Nicht-Regierungs-Organisationen hier nicht alleine lassen.

Außenminister Alexander Schallenberg (VP) ist strikt dagegen. Anschobers Position sei für die Republik nicht relevant, „da die österreichische Linie in dieser Frage in Brüssel vom Außenminister vertreten wird“. Sophia trage nicht zur Kontrolle des Waffenembargos in Libyen bei und laufe dem Ziel zuwider, illegale Migration zu stoppen.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at