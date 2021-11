In der Koalition sind die Arbeiten für das Projekt Impfpflicht voll angelaufen, wie der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner, im Gespräch mit den OÖNachrichten bestätigte. "Der Druck im Kochtopf" sei groß, schließlich soll das heikle Gesetz am 1. Februar 2022 in Kraft treten. Dass die Impfpflicht nicht schon mit Jahreswechsel kommt, liegt an der Zusicherung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), davor ein "ordentliches Begutachtungsverfahren" abzuwickeln.