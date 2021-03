In 28 Kärntner Gemeinden ist Stichwahl nötig

Noch in manchen Gemeinden wurde ob der hohen Anzahl an Briefwahlstimmen bis gestern Abend ausgezählt.

In Klagenfurt und Spittal an der Drau könnten gleich zwei frühere Bürgermeister ihr Amt zurückerobern. In der Landeshauptstadt muss SP-Bürgermeisterin Maria Luise-Mathiaschitz gegen ihren Vorgänger Christian Scheider antreten. Er war vor der Wahl von der FPÖ zum Team Kärnten gewechselt. Auch in Spittal an der Drau kämpft Stadtchef Gerhard Pirih (SP) gegen seinen Vorgänger Gerhard Köfer. Letzterer war lange bei der SPÖ tätig, bevor er das Team Kärnten, als Ableger der einstigen Stronach-Partei, aufbaute.

Die SPÖ ist nach der Wahl in 54 Kommunen die stärkste Fraktion, die ÖVP in 47 und die FPÖ in 21. Team Kärnten und Einheitsliste/Enotna Lista sind jeweils in einer Gemeinde vorne. Insgesamt kam die SPÖ landesweit auf 39,93 Prozent (minus 0,3 Prozentpunkte), die ÖVP erzielte 24,31 Prozent (plus 1,57), und die FPÖ erreichte 13,82 Prozent (minus 2,3). Die Grünen kamen auf 3,55 Prozent, die Neos auf 1,36 Prozent.