Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) wollen heute mit den Landeshauptleuten die Lage nach den jüngsten Öffnungsschritten analysieren. Im Hinblick auf weitere Lockerungen waren die Vorzeichen düster. Was einerseits an den Zahlen liegt. Auch am Wochenende ist die 7-Tage-Inzidenz auf nunmehr 209,1 weiter gestiegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ab 27. März Gast- und Schanigärten geöffnet werden, dürfte damit gesunken sein.