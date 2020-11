Impfstrategie: Deutschland und Spanien legen vor

Als Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) vor zweieinhalb Monaten den Jänner 2021 für eine erste Impfwelle als realistisch bezeichnet hatte, gab es skeptische Reaktionen. Gestern blieb Anschober dabei: Man werde "ein paar 100.000 Dosen im Verlauf des Jänner haben", rechnet er zunächst mit Teillieferungen. Die Impfung der Bevölkerung müsse gut vorbereitet und umgesetzt werden. Das nehme mehrere Monate in Anspruch.

Aus der SPÖ gab es dafür nun Kritik. Anschober bleibe die "überfällige Impfstrategie schuldig", während Länder wie Deutschland ihre Pläne bereits hätten, sagte Gesundheitssprecher Philip Kucher.

Noch heuer impfen

Tatsächlich lehnt sich Anschobers deutscher Amtskollege Jens Spahn (CDU) weiter hinaus. Es gebe "Anlass zu Optimismus", dass man noch heuer einen zugelassenen Impfstoff haben werde. Er habe deshalb die Länder gebeten, die Impfzentren Mitte Dezember einsatzbereit zu halten.

Weil viele Impfstoffe keine tiefe Kühlung benötigten, könnten diese in Arztpraxen gegeben werden. "Und dann geht es schnell", glaubt Spahn an eine Durchimpfung aller Bevölkerungsgruppen, die nicht bis Ende 2021 dauern werde. Deutschland habe sich mehr als 300 Millionen Impfdosen gesichert. Das sei genug für die eigene Bevölkerung und könne mit anderen Ländern geteilt werden.

Spanien will mit Deutschland das erste EU-Land mit einem "kompletten Impfplan " sein, kündigte Ministerpräsident Pedro Sanchez gestern an. Ab Jänner sollen bis Jahresmitte rund 70 Prozent der 47 Millionen Menschen in Spanien geimpft sein – auf freiwilliger Basis.

