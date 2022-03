Impfpflicht-Aussetzung: Opposition und SPÖ-Länder warnen vor Herbst

Das von der Regierung bekannt gegebene Aussetzen der Impfpflicht stößt in den ÖVP-geführten Ländern freilich auf viel Zustimmung, aber auch auf eine kritische türkise Stimme. Vorarlbergs ÖVP-Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher sprach am Mittwoch von einem "falschen Signal". Scharfe Kritik äußerte die Opposition: Der FPÖ geht der Schritt nicht weit genug, SPÖ und NEOS warnten hingegen vor einem neuerlichen Verschlafen des Sommers.

Landesrätin sieht "falsches Signal"

Kritisch zu dem von der ÖVP-Grünen-Koalition beschlossenen Vorgehen äußerte sich die Vorarlberger ÖVP-Landesrätin Rüscher: "Das ist das falsche Signal, denn damit wird der Bevölkerung vermittelt, dass die Impfung per se nicht hilft. Tatsächlich ist und bleibt sie aber der Weg, um letztlich die Pandemie zu überwinden."

Sie sähe eine Verschiebung von Bestrafungen als noch vertretbar an, nicht aber das gänzliche Aussetzen, sagte sie in einer Aussendung. "So wird es extrem schwer werden, in drei Monaten wieder das nötige Bewusstsein zu schaffen, dass die Impfung doch Sinn macht, und die Menschen dafür zu motivieren. Die Belagszahlen in den Krankenhäusern werden diese Notwendigkeit voraussichtlich erst im Herbst sichtbar machen. Dann ist es aber zu spät, um zu reagieren", so Rüscher.

Zustimmung von ÖVP-Landeshauptleuten

Aus den ÖVP-Bundesländern kamen positive, wenn auch teils zurückhaltende Wortmeldungen. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP), der sich schon lange und als einer der ersten für eine Impfpflicht eingesetzt hatte, sagte in einer ersten Reaktion: "Mit der Abschaffung praktisch aller Maßnahmen per 5. März war die Impfpflicht, die sowieso ein Jahr zu spät kam, obsolet geworden. Der Bericht der Experten-Kommission liegt nun vor und diesen gilt es zu akzeptieren und umzusetzen."

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagte, die Empfehlung liege nun vor "und ist es gut, diesem Rat der Wissenschafterinnen und Wissenschafter zu folgen". Sie betonte erneut, dass sie von Anfang an gesagt habe: Sollte die Wissenschaft zu neuen Erkenntnissen kommen, dass es die Impfpflicht nicht mehr braucht, "bin ich die erste, die sich dafür einsetzt, dass die Impfpflicht ausgesetzt wird".

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) begrüßte laut einem Sprecher die Entscheidung. Der Landeshauptmann habe es als problematisch gesehen, auf ein ungewisses Ereignis im Herbst so einen Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte vorzunehmen. Die Verhältnismäßigkeit der Impfpflicht zu überprüfen sei immer sein Ansatz gewesen. Als "nachvollziehbar" bezeichnete Oberösterreichs Gesundheitslandesrätin LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) die Empfehlung der Expertenkommission, "dann zu impfen, wenn die Wirkung am größten ist". "Ich begrüße es daher, dass an der Impfpflicht festgehalten wird, denn es geht nicht um den aktuellen Zeitpunkt, sondern insbesondere um die Vorbereitung auf den Herbst und Winter."

Kritik von SPÖ-Landeshauptleuten

Deutliche Kritik kam von den SPÖ-geführten Ländern Wien und dem Burgenland: "Man kann eine Impfpflicht machen, man kann auch keine Impfpflicht machen. Aber so, wie es jetzt die Bundesregierung macht, kann man es auf keinen Fall machen", hieß es in einem knappen Statement aus dem Büro von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Via Twitter verwies er außerdem auf das "absolute Rekordniveau" bei den Neuinfektionszahlen. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) müsse sich daher "ernsthaft mit den hohen Fallzahlen und der sich daraus resultierenden sehr schwierigen Situation" befassen.

Für Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist das Aussetzen der Impfpflicht "abermals ein Beweis für das unkoordinierte Krisenmanagement der Bundesregierung". Zunächst habe man die Impfpflicht angekündigt, ohne zu wissen, wie man sie konkret umsetzen kann. Danach sei ein Gesetzesentwurf vorgelegt worden, der praktisch nicht umsetzbar gewesen sei und nun empfehle die Kommission, das bereits beschlossene Gesetz nicht zu vollziehen. Die Bevölkerung habe daher kein Vertrauen mehr in das Covid-Management der Bundesregierung.

"Nachdenklich" zeigte sich auf APA-Anfrage Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) - und zwar wegen der zuletzt rund 48.000 Neuinfektionen in 24 Stunden. Er habe sich immer dafür eingesetzt, politische Entscheidungen in Bezug auf die Impfpflicht auf Grundlage der Erkenntnisse der Expertenkommission zu treffen. Es müsse mit aller Vernunft getrachtet werden, Menschen und das Gesundheitssystem nicht zu gefährden. "Fakt ist, die Coronaschutzimpfung hilft gegen eine schwere Erkrankung."

SPÖ: Warnung vor "Verschlafen" des Sommers

Die Bundes-SPÖ nahm die Entscheidung der Kommission zwar "zur Kenntnis", vermisst aber einen Plan, wie es weitergeht. "Wenn der kommende Sommer wieder verschlafen wird, stolpern wir planlos in den Herbst und in die nächste Katastrophe", sagte SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher in einer Aussendung. Auch verwies er darauf, dass die Kommissions-Experten davon ausgehen, dass im Herbst eine neue Virusvariante kommt: "Die wird uns mit voller Härte treffen, wenn die Impfrate nicht steigt." Für die SPÖ fehlt auch das Setzen von Impfanreizen sowie geeignete Kampagnen, ebenso eine Strategie zu den Tests oder zu Medikamenten. Scharfe Kritik kam auch vom Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger, er sprach von einer "Kapitulation" vor Coronaleugnern und Impfgegnern.

Kritik kam auch vom Infektiologen Florian Krammer:

FPÖ will Aufhebung der Impfpflicht

FPÖ-Chef Herbert Kickl ortete zwar einen Erfolg für die Freiheitlichen, fürchtet aber, dass der "Impfzwang" nun eben später umgesetzt wird, wie er in einer Aussendung erklärte. "Verschoben ist nicht aufgehoben. Der grundrechtswidrige und evidenzbefreite Schlag namens Impfzwang soll jetzt eben ein paar Monate später mit aller Härte gegen die Bevölkerung geführt werden." Kickl hält das Impfpflichtgesetz weiterhin für "verfassungswidrig" - und daran ändere sich "auch in ein paar Wochen oder Monaten nichts". Der politische Kampf der FPÖ gegen das Gesetz gehe jedenfalls konsequent "auf allen Ebenen weiter". Eine ersatzlose Streichung des Impfpflicht-Gesetzes forderte auch die impfkritische Partei MFG.

Auch NEOS warnen vor Herbst

NEOS-Pandemiesprecher Gerald Loacker will nun vor allem Klarheit von der Regierung hinsichtlich der Ziele im Pandemie-Management. "Die Menschen müssen alle Maßnahmen verstehen und weiterhin mit Anreizen zur Impfung gebracht werden, denn momentan ist die Zahl der Erstimpfungen unterirdisch." Es fehle darüber hinaus immer noch das gemeinsame Ziel: "Wie hoch muss die Impfquote sein? Bis wann muss das Ziel erreicht sein und wie will man es erreichen?" All das bleibt weiter unklar. Er erwarte vom neuen Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), "dass er all diese Fragen rasch beantwortet". Es dürfe nicht wieder passieren, "dass die Regierung und die Landeshauptleute jetzt wieder monatelang die Hände in den Schoß legen und in der warmen Jahreszeit nichts tun, sonst haben wir im Herbst wieder den Salat".