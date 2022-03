Luger: "Regierung kapituliert vor Impfgegnern"

Am Tag der meisten Corona-Infektionen „kapituliert die Bundesregierung vor Corona-Leugnern und Impfgegnern“ – scharf kritisierte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) das Aussetzen der Impfpflicht. Der „Zickzackkurs“ stoße alle verantwortungsbewussten Österreicher vor den Kopf, so Luger: Wenn bei der nächsten Mutation die Lage eskaliere, habe die Regierung „die Verantwortung allein zu tragen“.

Andere Töne schlug Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) an. Sie begrüße, dass „an der Impfpflicht festgehalten wird“; es gehe nicht um den aktuellen Zeitpunkt, sondern „insbesondere um die Vorbereitung auf Herbst und Winter“. Der Bund müsse die Zeit nutzen, um Rahmenbedingungen aufzubereiten und „das Instrument tauglich zu stellen“. Haberlander appellierte angesichts des weitgehenden Endes der Corona-Maßnahmen und der „Fall- und Spitalszahlen auf hohem Niveau“ an die Eigenverantwortung der Menschen. „Nach wie vor bewegen wir uns auf sehr dünnem Eis“, so Haberlander. Oberösterreich biete trotz Redimensionierung weiter ein öffentliches Test- und Impfangebot an.

Grünen-Landesrat Stefan Kaineder betonte, dass die Regierung konsequent „auf Basis der medizinischen Fachmeinung“ entscheide. Die Impfpflicht bleibe griffbereit.

VP-Kritik aus Vorarlberg

Kritik kam von Vorarlbergs VP-Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher: „Das ist das falsche Signal, denn damit wird der Bevölkerung vermittelt, dass die Impfung per se nicht hilft. Tatsächlich ist und bleibt sie aber der Weg, um letztlich die Pandemie zu überwinden.“

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP): „Man kann eine Impfpflicht machen, man kann keine Impfpflicht machen. Aber so, wie es jetzt die Regierung macht, kann man es auf keinen Fall machen.“