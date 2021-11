Impfgremium berät heute: Frühere Auffrischung gegen Corona?

Heute, Dienstag, befasst sich das Nationale Impfgremium (NIG) mit den Empfehlungen zur sogenannten Booster-Impfung (siehe Kasten). Von der EU-Arzneimittelbehörde gibt es grünes Licht für eine Auffrischung für Personen ab 18 mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna.

Klar eine Empfehlung für den "dritten Stich" gaben am Montag der Vorstand der Universitätsklinik für klinische Pharmakologie der Medizin-Uni Wien, Markus Zeitlinger, sowie der Mikrobiologe Michael Wagner ab. Die Infektionszahlen würden zwar aktuell ganz eindeutig von den Ungeimpften getrieben, "aber man sieht, dass es auch bei den Durchbruchsinfektionen nach oben geht", so Zeitlinger. Er rechnet mit einer nachhaltigeren Wirkung des Drittstichs als nach den ersten beiden Impfungen: "Ich gehe davon aus, dass man nach der dritten Impfung eine viel längere Immunität hat als nach der zweiten Impfung." Zeitlinger wäre für eine klare Empfehlung, dass sich alle ab 18 Jahren den "Booster" holen. "Es wäre schon gut, wenn das Nationale Impfgremium das klarstellt."

Wagner betont, dass sechs Monate nach dem Zweitstich schon ein deutliches Nachlassen der Impfwirkung zu verzeichnen sei. Vor allem der Schutz vor einer Ansteckung gehe dann "sehr weit runter", auch bei Jüngeren ab 18 Jahren.

Wien prescht vor

In Wien wurde der Entscheidung des NIG vorgegriffen: Für alle Geimpften ist ab sofort eine Auffrischung der Corona-Schutzimpfung ab sechs Monaten nach dem Zweitstich möglich – dies in Wien auch jetzt schon ab einem Alter von zwölf Jahren, bestätigte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP). Bisher galten auch in Wien Abstufungen nach Alter und Risikogruppe mit empfohlenen Auffrischungszeiträumen bis zu zwölf Monaten. Mehr dazu im Video:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Booster" ab zwölf umstritten

Davon, wie in Wien schon Jugendliche ab zwölf einzubeziehen, sind die Experten allerdings nicht überzeugt. Zeitlinger argumentiert mit der Datenlage: Zwischen der Altersgruppe der 18- bis 60-Jährigen und jener über 60 sei hinsichtlich der Durchbruchsinfektionen kein wesentlicher Unterschied feststellbar, betonte der Experte. Daher ergebe eine Unterscheidung nach diesen Altersgruppen keinen Sinn. Anders bei den Jüngeren: In der Gruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen komme auf zehn Infektionen bei Ungeimpften nicht einmal eine Infektion von Geimpften. Eine Empfehlung zur Auffrischung auch für Zwölf- bis 17-Jährige wollte er folglich noch nicht geben. "Ich würde das bei unter Zwölfjährigen vorerst nur für Risikogruppen empfehlen."

Dritter Stich in Österreich

In Österreich hatten mit Stand Montag 321.360 Personen die Corona-Auffrischungsimpfung erhalten, davon 45.783 in Oberösterreich.

Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt bisher den „dritten Stich“ nach sechs bis neun Monaten für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, für Personen ab 65, für Personen, die zwei Dosen von Astra Zeneca erhalten haben sowie alle ab zwölf Jahren mit Vorerkrankungen und erhöhtem Risiko.

Wer mit Janssen einmalig geimpft wurde, könne frühestens nach 28 Tagen eine weitere Dosis vorzugsweise eines mRNA-Impfstoffes erhalten.

Allen anderen Personen ab 16 soll nach neun bis zwölf Monaten eine weitere Impfung angeboten werden, empfiehlt das NIG bisher.