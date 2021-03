Impferlass reiht Lehrer und Feuerwehren zurück

Der am Montag vorgelegte Erlass an die Länder zur Durchsetzung der Impfreihenfolge, hat die Länder überraschend getroffen. Nun gilt es abzugleichen, wie die selbst definierte Reihung mit dem Erlass unter einen Hut zu bringen ist. Dieser sieht vor, dass ältere Menschen und Risikopatienten priorisiert werden sollen. Begründet wird der Erlass damit, dass sichergestellt werden soll, dass die Verimpfung optimal und einheitlich verläuft. Zuletzt war die Kritik an den neun unterschiedliche Impfstrategien und -geschwindigkeiten lauter geworden. In Oberösterreich sei die Ausgangssituation vergleichsweise gut, weil man mit den älteren Menschen begonnen hat. "Bereits 70 Prozent aller über 80-Jährigen haben eine Erstimpfung erhalten", so Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP). Allerdings wäre geplant gewesen, Ende März mit den Impfungen des Personals im Bildungsbereich und bei den Feuerwehren zu beginnen. Die Impftermine waren zum Teil bereits fixiert. Nun muss Oberösterreich den Plan adaptieren. "Das stellt uns vor Herausforderungen, weil wir zum wiederholten Mal mit sich verändernden Rahmenbedingungen zurechtkommen müssen", so Haberlander. Der neue Fahrplan wird am Donnerstag nach der Entscheidung der EMA über AstraZeneca bekanntgegeben, denn daran wolle man sich auch bei der Frage, ob der Impfstoff weiter verwendet wird, orientieren. Fest steht, dass über 65-Jährigen nun ein "zeitnahes Impfangebot" gemacht werden soll. Personal im Bildungsbereich soll laut dem Erlass danach geimpft werden und Feuerwehren sind laut dem Ministeriumsplan erst in Phase 3 an der Reihe. Die Länder sind an den Erlass gebunden. Den Rahmen müsse man einhalten, eine gewisse Flexibilität gebe es aber, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Die Impfzusagen in Oberösterreich müssten halten, forderte SP-Klubobmann Michael Lindner gestern. Haberlander sei gefordert, hier nachzubessern.

In Oberösterreich sind 131.267 Personen geimpft. Auf der Impf-Website registrierte über 77-Jährige erhalten nun nach und nach ihren Impftermin. (eiba)

