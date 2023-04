In Finnland lassen sich 70 Prozent der Erwachsenen regelmäßig impfen bzw. ihren Impfschutz auffrischen. In Österreich sind es nur 40 Prozent. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) will deshalb einen Aufholprozess in Gang setzen und startet daher heuer mit dem Probegalopp für ein Erwachsenen-Impfprogramm.