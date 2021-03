Impfen: Es braucht doppeltes Tempo, um Ziel zu erreichen

Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Zahl der Erstimpfungen aber mehr als verdoppelt werden. Vorige Woche bekamen 143.189 Personen die erste Dosis verabreicht, wie aus dem Impfregister hervorgeht. Insgesamt waren es 227.576 Impfungen.

Würde es im Tempo der Vorwoche weitergehen, wären die noch ausstehenden rund 4,6 Millionen Impfungen (bisher 1,5 Millionen) erst im November durchgeführt. Es braucht daher zweieinhalb Mal so viele Erstimpfungen pro Woche.

Gmunden vorne, Braunau hinten

Der Krisenstab des Landes Oberösterreich hat am Montag erstmals veröffentlicht, wie hoch die Impfquote in den Bezirken ist. Bei den Erstimpfungen liegt Gmunden an der Spitze – 15 Prozent der Bevölkerung haben die erste Dosis bekommen. Ganz hinten liegen Braunau und Wels-Land mit jeweils zehn Prozent. Dazwischen liegen alle anderen Bezirke und Städte. Bei der Zweitimpfung liegt die Spanne in den 18 Städten und Bezirken noch enger beisammen – zwischen drei und fünf Prozent.

Die Zahlen beruhen auf den Eintragungen in den E-Impfpass.

Was die Altersgruppen betrifft, ergibt sich ein klares Bild: Je älter, desto mehr Personen wurden in Oberösterreich bisher zumindest einmal geimpft. Bei den über 90-Jährigen sind es landesweit 77 Prozent, bei den 85- bis 89-Jährigen 73 Prozent, bei den 80- bis 84-Jährigen 72 Prozent. Bei den 75- bis 79-Jährigen sind es 33 Prozent, bei den 70- bis 74-Jährigen 17 Prozent. Zwischen 50 und 69 Jahren sind es 12 bis 13 Prozent, unter 50 Jahren fünf Prozent.