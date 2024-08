Im schwarzen Van: Nehammer geht auf Österreich-Tour

Start in den Intensivwahlkampf: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist durch ganz Österreich.

Er ist am Montag zu einer neuen Tour aufgebrochen, die unter dem Motto "Stabilität für Österreich" steht. Der Start erfolgte standesgemäß vor der türkisen Parteizentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse. Besucht werden in den nächsten zwei Wochen alle Bundesländer, wobei Wien und Niederösterreich den Auftakt machen.

Lesen Sie auch: Wahltrend: Ausgangslage vor Intensivwahlkampf nahezu unverändert

"Freue mich auf viele Begegnungen"

Der Kanzler ist mit einem schwarzen Van unterwegs, auf dem die Aufschrift "Starke Mitte. Stabilität für Österreich" prangt. "Ich freue mich auf viele Begegnungen", versicherte Nehammer vor der Abfahrt. Er wolle mit den Menschen in Dialog treten und ihre Sorgen hören. Vermitteln wolle er, dass die ÖVP lösungsorientiert sei und für Stabilität stehe. Im Zentrum werden dabei die Themen Leistung, Familie und Sicherheit stehen, erläuterte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Nehammer verwies darauf, dass er seine Ziele schon im "Österreich-Plan" zu Jahresbeginn vorgestellt habe. "Es geht darum, dass wir Österreich als lebenswerten und sicheren Platz weiterentwickeln." Wichtig sei nun auch, die Dynamik des Wahlkampfes auf Zukunftsfragen zu richten - etwa auf die Frage, wer das Land anführen solle. "Ich stehe dafür, die Gesellschaft zusammenzuführen und nicht weiter zu spalten." Dies sei sein "klares Angebot" an die Wählerinnen und Wähler, zeigte er sich überzeugt.

Video: Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) :

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Angesprochen auf die Wahlwerbe-Kosten versicherte er: "Wir sind alle limitiert und werden uns genau an das Limit halten. Die Vorkehrungen dafür sind getroffen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper