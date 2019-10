Im Ländle kratzt die ÖVP an der Absoluten

Zwei Wochen nach der Nationalratswahl und mitten in den Sondierungsgesprächen auf Bundesebene wählen die Vorarlberger am Sonntag einen neuen Landtag. Eigentlich hätte die Wahl schon am 22. September stattfinden sollen. Der Ibiza-Skandal und die vorgezogene Nationalratswahl durchkreuzten aber diese Pläne.

Damit die Landtagswahl nicht völlig vom Bund überlagert wird, wurde der Wahltermin auf den spätestmöglichen Zeitpunkt, den 13. Oktober, verschoben. Dennoch betont der Politologe Peter Filzmaier: "Der Einfluss der Bundespolitik auf Vorarlberg ist ungleich größer als umgekehrt."

Das Nationalratswahl-Ergebnis gibt ÖVP, Grünen und Neos in Vorarlberg Rückenwind. Auch wenn die drei Parteien betonen, dass noch nichts erreicht sei. "Es sind einige Prozent da, die sich noch nicht entschieden haben", sagte Landeshauptmann und VP-Spitzenkandidat Markus Wallner. Sein Wahlziel laute weiter "40 Prozent plus".

Gute Chancen für Schwarz-Grün

Vor fünf Jahren hatte die Volkspartei das bisher schlechteste Ergebnis eingefahren (41,8 Prozent). Aktuelle Umfragen sagen ihr diesmal klare Zugewinne voraus. Sogar eine absolute Mehrheit könnte sich ausgehen. Das nahmen die politischen Gegner im kurzen Wahlkampf zum Anlass, um vor einer "schwarzen Absoluten" zu warnen. "Wir werden alles geben, um das zu verhindern", sagte FP-Spitzenkandidat Christof Bitschi, der zuletzt auch tunlichst versuchte, sich von der Bundes-FP und seinem früheren Vertrauten, Heinz-Christian Strache, abzugrenzen. Die Blauen hatten vor fünf Jahren 23,4 Prozent erreicht. Die Grünen starten von einem für sie hohen Niveau (17,1 Prozent) und wollen die Koalition mit der ÖVP fortsetzen. Ein Wahlziel bzw. eine Einschätzung wollte Grünen-Chef Johannes Rauch am Freitag nicht abgeben: "Spitzenkandidaten haben 48 Stunden vorher kein Gefühl mehr."

Schwarz-Grün ist wieder die wahrscheinlichste Variante nach der Wahl. Man habe das auch bei Wallner zwischen den Zeilen lesen können, sagt Filzmaier. Möglich sei natürlich, dass die ÖVP zwischen vier Regierungspartnern aussuchen könne, oder eben auch, dass sie die Absolute erziele. "Letzteres wäre nichts Außergewöhnliches", sagt Filzmaier. Immerhin hatte die ÖVP in Vorarlberg nach 14 von 16 Wahlen in der Zweiten Republik eine absolute Mandatsmehrheit.

Die SPÖ tut sich im Ländle traditionell schwer. "Zweistellig ist super", sagte Spitzenkandidat Martin Staudinger zum Wahlziel. 2014 hatten die Sozialdemokraten 8,9 Prozent erreicht. Die Neos mit Spitzenkandidatin Sabine Scheffknecht wollen im Geburtsland ihres Gründers Matthias Strolz von zuletzt 6,9 Prozent zulegen. (az)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.