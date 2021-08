Im ersten Halbjahr um 86 Prozent mehr Asylanträge

Der Appell der afghanischen Botschafterin in Wien, Manizha Bakhtari, wegen des Vormarsches der Taliban keine abgewiesenen Asylwerber aus Österreich in ihr Land abzuschieben, hat am Freitag bilaterale Irritationen ausgelöst. Bakhtari wurde kurzfristig ins Außenministerium einbestellt. Nachdem es in der Vorwoche "anderslautende Signale" zur Sicherheitslage gegeben habe, sei man von der Aussage der Diplomatin, wonach Afghanistan "nicht in der Lage ist, Abgeschobene aufzunehmen", überrascht, hieß es im Ressort von Alexander Schallenberg (VP).

Video: Im ersten Halbjahr ist die Zahl der Asylanträge in Österreich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 86 Prozent gestiegen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dessen Parteifreund Innenminister Karl Nehammer (VP) hat bereits vorab die Linie vorgegeben: "Vonseiten Österreichs ist kein Abschiebestopp nach Afghanistan geplant." Bakthari betonte nach dem Treffen, dass man zur Rücknahme eigener Staatsbürger stehe.

Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat zuletzt die Abschiebung eines abgewiesenen Asylwerbers nach Afghanistan verhindert. Laut Innenministerium ist die Zahl der Asylanträge in Österreich im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 85,9 Prozent auf 10.518 gestiegen (siehe Grafik). Ebenfalls im ersten Halbjahr gab es 10.813 rechtskräftige Asylentscheidungen, 5268 positive, 5545 negative. Hinzu kamen 7784 humanitäre Titel und 5481 Mal gewährter subsidiärer Schutz.