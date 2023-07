Im Durchschnitt rund 40 Prozent weniger Pension für Frauen

Der Equal Pension Day ist der Tag, an dem Männer bereits so viel Pension erhalten haben wie Frauen erst bis Jahresende. Im heurigen Jahr fällt dieser Tag österreichweit auf den 4. August.

Damit hat sich die Ungleichheit in der Höhe der Pensionen zwischen den Geschlechtern gegenüber 2022 um einen Tag verbessert. Frauen bekommen in Österreich durchschnittlich um 40,55 Prozent oder 148 Tage weniger Pension als Männer (siehe Grafik).

Das zeigt eine Aufstellung, die von der Abteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik und des Frauenservice der Stadt Wien anhand der Pensionsversicherungsjahresstatistik für den Österreichischen Städtebund vorgenommen wurde. Laut den Daten beträgt die Pension von Männern im Monat durchschnittlich 2162 Euro brutto, jene von Frauen nur 1285 Euro brutto.

Erstellt mit Visme Infographic Maker

Seit der ersten Berechnung 2015 hat sich die Ungleichheit etwas verringert: Der Equal Pension Day hat sich österreichweit um ungefähr neun Tage nach hinten verschoben. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern: Schlusslicht ist Vorarlberg, wo der Equal Pension Day bereits am 11. Juli war. Ebenfalls bereits in den Monat Juli fiel der Tag heuer in Oberösterreich (16. 7), Tirol (23. 7) und der Steiermark (29. 7). Etwas besser liegen dagegen das Burgenland (1. 8), Salzburg (2. 8), Niederösterreich (3. 8) sowie Kärnten (8. 8). Spitzenreiter ist Wien, wo der Equal Pension Day erst auf den 13. September fällt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper