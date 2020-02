IHS-Chef fordert mehr Engagement bei Pensionen

Mehr Aktivität beim Pensionssystem. Das war eine der Botschaften, die Martin Kocher, Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), gestern in der ORF-Pressestunde an die Politik richtete. Im Regierungsprogramm sind keine intensiven Eingriffe in das Pensionssystem vorgesehen – was von Wirtschaftsforschern sofort nach der Präsentation des Pakts kritisch beurteilt wurde.

Zwar brauche Österreichs Pensionssystem keine "grundlegende Neuausrichtung", einige Anpassungen seien aber notwendig, sagt Kocher. So müsse das faktische Pensionsantrittsalter erhöht werden, langfristig möglicherweise auch das gesetzliche, das derzeit noch bei 65 Jahren liegt. "Wenn man sagt, in fünf bis zehn Jahren gibt es eine Erhöhung auf 66 Jahre, wäre das nicht das Schlimmste der Welt", sagt Kocher. Die Ausweitung der Hacklerregelung, die kurz vor der Wahl beschlossen wurde, hält er keineswegs für sinnvoll.

Was die von der türkis-grünen Koalition vergangene Woche bei der Klausur in Krems präsentierten Steuerreform-Pläne betrifft, sieht IHS-Chef Kocher die erste Etappe – die Senkung des Eingangssteuersatzes bei der Lohn- und Einkommenssteuer von 25 auf 20 Prozent ab dem Jahr 2021 – "weitgehend gegenfinanziert".

Für den nächsten Schritt, in dem dann auch die zweite Stufe von 35 auf 30 und die dritte Stufe von 42 auf 40 Prozent gesenkt werden, brauche es noch eine Gegenfinanzierung. Die dafür notwendigen Einsparungen müssten bald, spätestens nächstes Jahr gesetzt werden, sagt Kocher.

Im Zusammenhang mit der Steuerreform sollte das Pendlerpauschale seiner Ansicht nach abgeschmolzen werden, weil es aus ökologischer Sicht nicht optimal sei, so Kocher. Das Pauschale ganz abzuschaffen sei politisch wohl nicht umsetzbar. Für die nachträgliche Evaluierung der Maßnahmen wünscht sich der IHS-Chef mehr Daten und begrüßt in diesem Zusammenhang das im Regierungsprogramm angekündigte Mikrodatenzentrum.

Kurz bekräftigt Zeitplan

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) bekräftigte am Wochenende, dass eine weitere Säule der Steuerreform, nämlich der ökosoziale Umbau des Steuersystems, wie geplant ab 2022 angegangen werden solle. Das habe man so mit den Grünen vereinbart, und das werde auch halten, so Kurz.

Kritik an den Steuerplänen der Regierung kam am Wochenende vom SP-Pensionistenverband, weil man auf Menschen mit niedriger Pension vergessen habe. "Vor allem kleine Pensionen – wir reden hier von über einer Million Pensionsbezieher mit Pensionen bis 1111 Euro Monatsbrutto (Pensionen unter der Steuerfreigrenze, Anm.) – gehen definitiv leer aus", so Pensionistenverbandspräsident Peter Kostelka. Er fordert für diese Gruppe einen "Pensionistenbonus".

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.